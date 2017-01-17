Полиция ликвидировала боевика в Дагестане

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В Хасавюрте уничтожен вооруженный боевик, который открыл стрельбу по правоохранительным органам. В настоящее время его личность устанавливается. Жертв и пострадавших среди сотрудников полиции нет.

В Дагестане уничтожили боевика, открывшего стрельбу по полицейским. Его личность устанавливается. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

"Сегодня около 10:50 по московскому времени на Махачкалинском шоссе в городе Хасавюрте при проведении оперативно-розыскных розыскных мероприятий сотрудники полиции попытались остановить автомобиль "ВАЗ-21010". Из его салона неизвестный открыл стрельбу по силовикам, ответным огнем преступник уничтожен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди сотрудников полиции в результате инцидента не было.

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