Россия обжалует решение ЕСПЧ о неправомерности запрета на усыновление

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Замглавы Минюста России Георгий Матюшкин заявил, что Москва намерена обжаловать решение ЕСПЧ, который признал запрет на усыновление американцами российских детей неправомерным.

Россия обжалует решение Европейского суда по правам человека, который признал запрет на усыновление американцами российских детей неправомерным. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на замглавы Минюста Георгия Матюшкина.

"Мы внимательно изучим это решение и, безусловно, будем его обжаловать в Большой палате (ЕСПЧ)", - заявил Матюшкин.

Ранее во вторник стало известно о признании ЕСПЧ запрета на усыновление российских детей гражданами США неправомерным. Суд поддержал 45 американских истцов, получивших отказ в усыновлении детей в России, при том, что они уже начали эту процедуру.

Согласно вердикту ЕСПЧ, Россия должна выплатить истцам в общей сложности 75 тысяч евро в качестве покрытия морального ущерба, а также оплатить судебные издержки в размере 13,6 тысячи евро.