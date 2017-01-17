Кабмин выделит легкой промышленности субсидию в 500 млн рублей

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Предприятия легкой промышленности в этом году получат господдержку в 0,5 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев.

Полмиллиарда рублей субсидий выделит правительство на развитие лёгкой промышленности. Об этом во вторник заявил Дмитрий Медведев на совещании по социально-экономическим вопросам. Соответствующее постановление уже подписано, передает "ТВ Центр".

По словам премьер-министра, данная мера снизит кредитную нагрузку и повысит рентабельность производства. Правительство разрабатывает проект господдержки и других отраслей: машиностроения, сельского хозяйства, а также пищевой и перерабатывающей промышленности.

В основном, это решения оперативного свойства, и предполагают они дополнительное финансирование, помимо тех ресурсов, которые уже предусмотрены в бюджете на текущий год, на общую сумму до 107,5 млрд рублей. Кроме того, предполагается докапитализация Фонда развития промышленности. В 2017 году за счет ресурсов фонда, во всяком случае, намерение есть, профинансировать за счет ресурсов фонда не менее 50 проектов, которые направлены на развитие импортозамещения и производства", - заявил Медведев.