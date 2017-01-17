Песков рассказал о роли ВТБ в приватизации "Роснефти"

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ВТБ не участвовал в приватизации пакета акций "Роснефти", поскольку не стал в результате приобретателем акций нефтяной компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента, комментируя публикации СМИ о том, что госбанк принял участие в приватизации, выдав покупателям пакета акций кредит на сумму 692 миллиарда рублей.

Кредит, выданный ВТБ на покупку 19,5% акций "Роснефти", нельзя считать участием в приватизации нефтяной компании. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет "Русская планета".

По его словам, ВТБ в итоге не стал приобретателем акций. Песков при этом заметил, что участие банка в сделке по "Роснефти" является коммерческим вопросом, и не относится к Кремлю.

Ранее российские СМИ сообщили, что ВТБ предоставил в декабре 2016 года бридж-кредит покупателям 19,5% акций "Роснефти" на сумму 692 миллиарда рублей. Приобретателем пакета стал консорциумом Glencore и Суверенный фонд Катара (QIA).