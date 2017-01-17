Аэропорт Калининграда приостановил работу из-за тумана

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Временно приостановлена работа аэропорта "Храброво". Причиной стало образование сильного тумана в Калининградской области. Из-за данной ситуации около 10 рейсов не могут вылететь в Москву и Санкт-Петербург.

Калининградский аэропорт "Храброво" приостановил работу из-за сильного тумана. В настоящее время он не может принимать и отправлять рейсы. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу калининградского аэровокзала.

"Задержан вылет трех самолетов в Санкт-Петербург и двух в Москву. Еще три рейса в направлении Северной столицы отменены. Кроме того, воздушная гавань Калининграда временно не принимает борты. Самолеты из Москвы и Санкт-Петербурга, которые должны были приземлиться в Храброво в первой половине дня, вернулись в аэропорты вылета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по прогнозу метеорологов туман должен рассеяться около 16:00 по местному времени.

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