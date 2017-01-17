Полиция отказалась от возбуждения уголовного дела против Павленского

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В столичной полиции приняли решение не возбуждать уголовное дело в отношении художника Петра Павленского. Ранее актер "Театра.doc" Василий Березин обвинил его в избиении.

Московская полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении художника Петра Павленского по заявлению об избиении им актера "Театра.doc" Василия Березина, передает ТАСС.

"По факту проверки, которую проводил участковый, было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Павленского и в настоящее время оно не отменено", - рассказала адвокат художника Ольга Динзе.

Она добавила, что Павленский ждет окончания проверки по еще одному заявлению, которое написала актриса Анастасия Слонина. По ее словам, он "опасается возвращаться в Россию в связи с возможным уголовным преследованием". Динзе добавила, что в настоящий момент он находится во Франции.

Накануне, 16 января стало известно, что Павленский вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми покинул страну из-за обвинений в сексуальном насилии. Такое обвинение против него выдвинула актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина. Также он обвиняется в избиении ее бывшего молодого человека Василия Березина.

СМИ узнали, что Павленский уехал во Францию, где намерен попросить политического убежища.