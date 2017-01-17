Украина насчитала более $1 млрд убытков от "транзитной войны" с Россией

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"Транзитная война" с Россией стоила Украине более миллиарда долларов. Об этом заявил замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. По его словам, указанную сумму, равную 2% ВВП государства, Украина потеряла из-за ограничения транзита товаров по территории России.

Киевский чиновник заявил, что его страна потеряла более одного миллиарда долларов из-за "транзитной войны" с Россией, пишет "Ридус" со ссылкой на украинское издание "Вести".

Как считает замминистра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, указанную сумму, которая равна 2% ВВП государства, Украина потеряла из-за ограничения транзита товаров по территории России.

Довгань рассказал, что "транзитная война" началась 1 января 2016 года, когда Россия впервые ввела ограничения на транзит в Казахстан. Санкции вводились на полгода, но в июле были продлены до конца 2017 года, а также распространены на транзит в Киргизию. По словам киевского чиновника, весь экспорт Украины, который шел через территорию России по железной дороге и автомобильным трассам, был заблокирован.

Ранее убытки от антироссийских санкций подсчитали в Австрийском институте экономических исследований. Выяснилось, что потери ЕС в 2016 году составили более 17 миллиардов евро.

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