Доллар упал до минимума за полтора года

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Курс американской валюты на торгах Московской биржи достиг минимального значения за полтора года. В ходе торгов доллар опустился ниже 59 рублей, достигнув значения в 58,98 рубля. Эксперты связывают укрепление рубля с ростом цен на нефть и падением доллара к основным мировым валютам.

Курс американского доллара на торгах Московской биржи опустился ниже 59 рублей впервые с конца июля 2015 года. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные торгов.

В ходе торгов курс доллара опускался до 58,98 рубля, что на 89 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро опускался на 29,5 копейки до 63,18 рубля. Стоимость бивалютной корзины упала на 62 копейки до 60,87 рубля.

Эксперты связывают укрепление российского рубля с продолжающимся ростом цен на нефть. В среду ожидается публикация отчетов о добыче стран-членов ОПЕК. Кроме того, рубль укрепляется на фоне падения доллара к основным мировым валютам.

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