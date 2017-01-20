Дональд Трамп: что нужно знать о 45-ом президенте США

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20 января состоится инаугурация Дональда Трампа, 45-го президента США. Что нам нужно знать о новом американском лидере - в материале TVC.RU.

Миллиардер

По данным американского журнала Forbes, состояние Дональда Трампа составляет 3,7 миллиарда долларов. Основной источник его дохода – прибыль от бизнеса, избранный президент владеет недвижимостью на сумму более чем миллиард долларов. Кстати, знаменитая высотка Trump Tower – далеко не самое дорогое здание миллиардера. На первом месте – бизнес-центр Avenue of the Americas, Трампу принадлежит 30% его коммерческой площади. По оценкам Forbes, стоимость этого небоскреба - 409 миллиона долларов. Недавно стало известно, что на время президентского срока Трамп решил передать управление своими фирмами сыновьям Дональду-младшему и Эрику.

Неизменная прическа

Прическа Трампа едва ли не более знаменита, чем его бизнес-империя. Фирменный начес стал объектом многочисленных пародий, фотожаб и шуток. Еще в 2011 году в интервью СМИ Трамп раскрыл "секрет" своей прически. Каждый день миллиардер моет волосы недорогим шампунем и оставляет их сушиться примерно на час. Потом он берет расческу, чтобы хорошенько помассировать кожу головы, и расчесывает их "немного вперед и назад". "Я думаю, что внешний вид очень важен. А мой имидж ― это мои волосы. Я думаю, что у меня самые знаменитые волосы в Америке", ― заявил однажды бизнесмен.

Фото опубликовано Donald Purrump (@trumpyourcat) Мар 23 2016 в 10:27 PDT

Шоумен

В молодости Трамп подумывал поступать в киношколу, и неспроста. В США экстравагантность миллиардера – его фирменный стиль. Бизнесмен участвует во множестве шоу и передач, поскольку считает, что любое упоминание о нем в СМИ – это реклама. Действительно, само слово Trump в США уже превратилось в бренд, его именем названы казино, небоскребы и авиакомпании. Любопытно, что кандидат в президенты США от республиканцев не вложил в рекламу своей предвыборной кампании ни цента, в то время как реклама кампании Хиллари Клинтон обошлась ей в 52 миллиона долларов.

Сексист

Дональд Трамп позволяет себе резкие и, зачастую, оскорбительные высказывания в отношении женщин. В частности, бывшая Мисс Юта заявила, что во время конкурса красоты миллиардер поцеловал ее в губы против ее воли. Экс-мисс Калифорния со своей стороны сообщила, что Трамп заставлял конкурсанток выстраиваться перед ним в откровенных нарядах, чтобы он определил, кто ему нравится, а кто — нет. Особенный резонанс получила запись, сделанная в 2005 году, в которой Трамп позволяет себе нелицеприятные высказывания в адрес женщин. Сексизм бизнесмена осудила даже его жена Мелания Трамп.

Был трижды женат

Трамп был трижды женат, у миллиардера – пять детей и восемь внуков. Первая супруга Трампа – чехословацкая фотомодель Ивана Зельничкова, брак просуществовал 16 лет и распался в 1993 году. Новой избранницей Трампа стала актриса и продюсер Марла Мейплз, этот брак продлился куда меньше – шесть лет. Мелания Кнаус стала женой Трампа в 2005 году. Он ее старше на 24 года.