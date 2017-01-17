Второй черный ящик обнаружен на месте крушения Boeing под Бишкеком

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В Киргизии на месте падения грузового самолета найден второй бортовой самописец. Первый черный ящик был обнаружен в понедельник. Отмечается, что их расшифровкой займутся специалисты МАК, которые прибудут вечером из Москвы.

На месте крушения грузового самолета Boeing 747, упавшего недалеко от аэропорта Бишкека "Манас", найден второй черный ящик. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу правительства Киргизии. Ранее в понедельник на месте падения самолета был обнаружен первый бортовой самописец.

Отмечается, что расшифровкой черных ящиков займутся специалисты из Международного авиационного комитета. Они прибудут в Киргизию около 19:00 по местному времени из Москвы.

Катастрофа произошла утром в понедельник. Грузовой Boeing, арендованный турецкой авиакомпанией, направлялся в международный аэропорт "Манас" для дозаправки. Воздушное судно рухнуло на дачные участки в полутора километрах от взлетно-посадочной полосы. По последним данным, 38 человек погибли в результате крушения самолета. МВД Киргизии исключило версию теракта на борту лайнера.

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