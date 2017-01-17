Самолет вернулся во "Внуково" из-за плохой погоды

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В московский аэропорт "Внуково" вернулся вылетевший в Калининград лайнер. Полет пришлось прервать из-за неблагоприятных погодных условий в пункте прибытия.

Самолет, вылетевший из столичного аэропорта "Внуково" в Калининград, вернулся в Москву. Данное решение было принято из-за неблагоприятных погодных условий в пункте прибытия, передает ТАСС.

В настоящее время пассажиры ожидают следующий рейс, который планируется выполнить в районе 17:00 по московскому времени. Самолет вылетит в Калининград, если будут позволять погодные условия.

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