Минздрав не предлагал скорым таранить автохамов

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В Минздраве опровергли сообщения СМИ о том, что ведомство якобы предложило разрешить машинам скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили. Там заметили, что такие предложения поступают от общественности.

Минздрав не предлагал разрешить водителям скорой помощи таранить мешающие проезду автомобили. Об этом заявил официальный представитель ведомства Олег Салагай, пишет "Интерфакс".

По его словам, подобные предложения звучали от общественности.

Ранее СМИ со ссылкой на замминистра здравоохранения Татьяну Яковлеву сообщали, что Минздрав обсуждает вопрос об изменении законодательства, которое бы позволило автомобилям скорой помощи таранить не пропускающие их автомобили. Кроме того, в ведомстве хотят ужесточить наказание для таких автохамов.

"Если скорую не пропустили, это не просто неумышленное убийство, а я бы сказала, что это умышленное убийство. Потому что как можно не пропустить скорую, тем более реанимацию, которая идет с сигнальными маячками", - сказала Яковлева.

Вопрос об ужесточении наказания для водителей, которые не пропускают спешащую на вызов скорую, вновь стал обсуждаться после инцидента на Камчатке. 12 января женщина-водитель не пропустила машину медиков во дворе жилого дома, из-за чего пациент скончался до приезда врачей.

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