МИД Украины возмутило обещание Ле Пен признать Крым российским

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Обещание кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен признать Крым российским возмутило Киев. В результате в украинском МИД заявили, что такие утверждения являются "ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения".

В МИД Украины выразили свое возмущение словами кандидата в президенты Франции от партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, пообещавшей признать Крым российским в случае победы на выборах.

В министерстве подчеркнули, что такие утверждения являются "ничтожными как с исторической, так и с правовой точек зрения".

На сайте украинского ведомства говорится, что Франция, а также все международное сообщество выразили поддержку территориальной целостности Украины.

Ранее газета "Известия" опубликовала интервью с Марин Ле Пен. В нем она, в частности, заявила, что признает Крым российским в случае своей победы в президентской кампании. Также она подчеркнула, что принадлежность полуострова Украине была "лишь административным вопросом советских времен". По ее словам, антироссийские санкции также будут отменены.