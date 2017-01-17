Договор о выходе из ЕС будет вынесен на голосование в парламенте Британии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что соглашение о выходе из Европейского союза будет выставлено на голосование в обеих палатах парламента. Итоговый вариант документа будет внесен в парламент правительством страны.

Соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза будет вынесено на голосование в обеих палатах британского парламента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Терезу Мэй.

"Я могу подтвердить сегодня, что правительство предложит итоговый вариант сделки (по Brexit) на голосование в парламент", - сказала она.

Правительство Великобритании не позднее 31 марта должно ввести в действие статью 50 Лиссабонского договора, которая запускает двухлетнюю процедуру выхода из ЕС, и приступить к переговорам с Брюсселем об условиях Brexit.

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