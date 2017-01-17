Порошенко хочет встретиться с Трампом сразу после его инаугурации
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Петр Порошенко намерен встретиться с избранным президентом США сразу после его вступления в должность. Он отметил, что дата его визита в Вашингтон уже согласована. Администрация Дональда Трампа пока не подтверждает договоренности о будущей встрече.
Президент Украины Петр Порошенко отметил, что встретится с избранным президентом США Дональдом Трампом сразу после его инаугурации, которая пройдет 20 января. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Bloomberg.
"Я был одним из первых мировых лидеров, которому позвонил Трамп сразу после выборов. У нас был многообещающий диалог, и мы согласовали дату моего визита в Вашингтон сразу после инаугурации. Мы обсудим широкий круг вопросов", - приводит слова Порошенко ТАСС.
Отмечается, что пока нет подтверждения данной встречи со стороны новой администрации США.
Ранее в понедельник Порошенко заявил о готовности сотрудничать с новым президентом США Дональдом Трампом. Власти Украины также надеются, что "украинский вопрос" будет в приоритете у новой американской администрации.
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