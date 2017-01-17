16:30, 17 января 2017

Полиция возбудила уголовное дело о побоях против Павленского

Теги:  Уголовное дело  суд  мвд  адвокат

В столичном главке полиции сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении художника Петра Павленского по статье "Побои". В свою очередь, его адвокат Ольга Динзе опровергает эту информацию, утверждая, что это "дело частного обвинения", которое должно решаться через обращение в суд.

Пресс-служба столичного главка полиции опровергла сообщение Ольги Динзе, являющейся адвокатом художника Петра Павленского, о решении не заводить против него уголовное дело по заявлению актера "Театра.doc" Василия Березина. Как сообщает "Интерфакс", дело уже возбуждено по статье "Побои".

В столичном главке подчеркнули, что пострадавший мужчина 31 октября 2016 года получил телесные повреждения у дома 12 по Казенному переулку в Москве. Затем потерпевший обратился за помощью в медучреждение.

Между тем, Ольга Динзе продолжает настаивать на том, что уголовное дело в отношении Павленского не может быть возбуждено, так как "это дело частного обвинения, должно решаться через обращение в суд, и органы полиции данные дела не расследуют".

Согласно статье 20 Уголовно-процессуального кодекса России, уголовное дело по статье "Побои" является частно-публичным, и в исключительных случаях может быть возбуждено без заявления потерпевшего.

В понедельник стало известно, что Павленский вместе с гражданской женой Оксаной Шалыгиной и двумя дочерьми покинул страну из-за обвинений в сексуальном насилии. Такое обвинение против него выдвинула актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина, которая является бывшей девушкой Василия Березина. Как сообщили СМИ, художник уехал во Францию, где намерен попросить политического убежища.

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