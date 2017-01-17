Лавров и Захарова пошутили о влиянии RT на ход выборов в США
Теги: Политика сша мид хакер лавров
Глава МИД Сергей Лавров пошутил о RT после того, как в ходе пресс-конференции представитель ведомства Мария Захарова назвала работников канала "виноватыми во всем людьми". Так она прокомментировала доклад американских спецслужб, в котором утверждается, что Россия оказала влияние на выборы в США. В том числе в документе упоминаются RT и Sputnik.
Министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова пошутили о Russia Today. Об этом в Twitter рассказал спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.
Во время пресс-конференции Захарова дала слово журналисту телеканала, назвав сотрудников RT "виноватыми во всем людьми". "Это хештег уже такой?" - поинтересовался Лавров. "Да, давно", - ответила ему спикер МИД.
Ранее американские спецслужбы опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия оказала влияние на ход выборов президента в США. В документе также говорится о деятельности RT и агентства Sputnik.
Читайте также:
Лавров прокомментировал обвинения России в кибератаках на Запад
В Европе создадут структуры по борьбе с "русскими хакерами"
Песков: Москва не спешит обвинять страны в организации хакерских атак