Лавров и Захарова пошутили о влиянии RT на ход выборов в США

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Глава МИД Сергей Лавров пошутил о RT после того, как в ходе пресс-конференции представитель ведомства Мария Захарова назвала работников канала "виноватыми во всем людьми". Так она прокомментировала доклад американских спецслужб, в котором утверждается, что Россия оказала влияние на выборы в США. В том числе в документе упоминаются RT и Sputnik.

Министр иностранных дел Сергей Лавров и официальный представитель ведомства Мария Захарова пошутили о Russia Today. Об этом в Twitter рассказал спецкор "Комсомольской правды" Дмитрий Смирнов.

Во время пресс-конференции Захарова дала слово журналисту телеканала, назвав сотрудников RT "виноватыми во всем людьми". "Это хештег уже такой?" - поинтересовался Лавров. "Да, давно", - ответила ему спикер МИД.

Захарова: Телеканал Russia Today- люди, виноватые во всем

Лавров: Это уже хэштег такой?

Захарова: Давно уже pic.twitter.com/gC3OVfl8E5 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 17, 2017

Ранее американские спецслужбы опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия оказала влияние на ход выборов президента в США. В документе также говорится о деятельности RT и агентства Sputnik.

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