Отец Мары Багдасарян отругал ее в суде

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Отец скандальной гонщицы Мары Багдасарян отчитал дочь в зале суда. Предприниматель пригрозил девушке ссылкой в другой город.

В Москве на заседании суда по обжалованию нового ареста гонщицы Мары Багдасарян отец девушки Эльмар Багдасарян яростно отчитал дочь. "Любой нормальный человек понимает с одного раза. Если хоть один твой друг будет оказывать на тебя влияние, будешь в другом городе жить, я не шучу", - заявил отец стритрейсерше.

Как пишет Life, эти слова бизнесмен произнес шепотом. Гонщица тут же обиделась на отца и даже отсела от него к адвокату.

Мара Багдасарян вновь была взята под стражу на 15 суток на прошлой неделе. В этот раз за прогулы обязательных работ.

10 января девушка начала выполнять постановление суда, приговорившего её к обязательным работам почти на 600 часов. Десятки журналистов в первый день снимали, как Мара Багдасарян перекладывает бумажки в управляющей компании ГБУ "Жилищник". Работать дворником ей не позволяет здоровье. Однако, спустя два дня, девушка перестала выходить на работу. Судебные приставы посчитали это нарушением и обратились в суд.

Это не первый арест для Багдасарян. В конце прошлого года она провела в спецприёмнике 24 дня за многочисленные нарушения правил дорожного движения и неоплаченные штрафы.

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