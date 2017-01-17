Путин считает заказчиков компромата на Трампа хуже проституток

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Владимир Путин заявил, что заказчики "фальшивок" о Дональде Трампе — "хуже, чем проститутки". Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии. При этом российский лидер усомнился, что Трамп в Москве действительно мог встречаться с проститутками.

Целью политической борьбы в США является подрыв легитимности избранного президента Дональда Трампа. Об этом заявил президент России Владимир Путин пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Говоря о компромате на Трампа, который Москва якобы собирала на избранного президента США, Путин назвал этот документ фальшивкой. Кроме того, глава государства усомнился в том, что Трамп действительно встречался с московскими проститутками.

"Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это взрослый человек и, кроме того, человек, многие годы занимавшийся организацией конкурсов красоты. Он общался с самыми красивыми женщинами мира. Я с трудом могу себе представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками с пониженной социальной ответственностью", - сказал Путин.

Заказчиков компромата на Дональда Трампа президент назвал людьми, которые "хуже, чем проститутки". По мнению Владимира Путина, у заказчиков и распространителей компрометирующих материалов на избранного президента США "нет никаких моральных ограничений". Эта ситуация свидетельствует о значительном уровне деградации политических элит на Западе, приводит мнение главы государства агентство "Интерфакс".

Ранее портал BuzzFeed и CNN опубликовали отчет бывшего агента британской разведки о том, что российские власти в течение пяти лет якобы оказывали поддержку Трампу и шантажировали его компроматом, собранном во время посещения Москвы в 2013 году. В документе отмечалось, что миллиардер якобы встречался в российской столице с проститутками.