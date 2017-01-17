Молдавия готова отказаться от ассоциации с ЕС в пользу Евразийского союза

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Молдавия готова разорвать соглашение об ассоциации с Евросоюзом, чтобы принять "дорожную карту" сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. По словам президента страны Игоря Додона, уже до конца марта будет подписан меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС. При этом глава государства выразил уверенность, что этот документ не будет противоречить соглашению об ассоциации с ЕС.

Молдавия готова отказаться от ассоциации с Евросоюзом в пользу сотрудничества с Евразийским экономическим союзом. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на молдавского президента Игоря Додона.

"Мы ничего не получили от подписания этого соглашения. И я не исключаю, что после следующих парламентских выборов будет позиция, и я поддержу эту позицию парламентского большинства - Партии социалистов. Надеюсь, что они получат парламентское большинство и это соглашение будет аннулировано", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Додона, он встретился с руководством Евразийской экономической комиссии и выступил с инициативой подписания рамочного соглашения о сотрудничестве ЕврАзЭС. По его словам, консультации начнутся в ближайшие дни. По данным ТАСС, Додон также добавил, что попросил президента России Владимира Путина рассмотреть возможность отведения Молдавии роли наблюдателя в ЕврАзЭС.

"Меморандум, который мы подпишем в ближайшие месяцы, не противоречит тем соглашениям (об ассоциации с ЕС), которые подписывала республика Молдова, поэтому я уверен, что мы его подпишем до конца марта текущего года", - отметил молдавский лидер.

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