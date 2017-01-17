Гребенщиков проведет в Москве рок-фестиваль в память о докторе Лизе

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В Москве в память о погибшей при крушении Ту-154 Елизавете Глинке будет проведет рок-фестиваль. Мероприятие пройдет в клубе Stadium. Его инициатором стал лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков. Собранные за билеты средства пойдут в фонд "Справедливая помощь", главой которого была доктор Лиза.

Второй благотворительный фестиваль "Разные люди" в Москве будет посвящен главе фонда "Справедливая помощь" Елизавете Глинке, погибшей в катастрофе Ту-154. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на соорганизатора мероприятия Евгения Евстигнеева.

В Москве в память о погибшей при крушении Ту-154 Елизавете Глинке будет проведет рок-фестиваль. Мероприятие пройдет в клубе Stadium. Его инициатором стал лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков.

Свое участие уже подтвердили группы "Аквариум", "Сурганова и оркестр", "Воскресение", "Разные люди" и Jack Action. Инициатива посвятить фестиваль доктору Лизе принадлежит Борису Гребенщикову.

"Это инициатива Бориса Борисовича Гребенщикова и наша гражданская позиция", - отметил Евстигнеев.

Собранные за билеты средства пойдут в фонд "Справедливая помощь" для адресной помощи больным детям. По словам Евстигнеева, одной из задач фестиваля станет поддержка фонда в самый сложный для него период.

"Что касается фонда, Лиза была его главным звеном, стенобитным орудием. Нельзя дать всему этому разрушиться, надо удержать. Сейчас самая опасная для фонда фаза - первый момент после ее гибели: у людей опускаются руки", - пояснил он.

Ту-154 рухнул в Черное море недалеко от Сочи 25 декабря. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь".

Российские музыканты уже выступали в поддержку фонда "Справедливая помощь". В 2009 году для фонда пели Вячеслав Бутусов, Светлана Сурганова, Ирина Богушевская и Земфира.

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