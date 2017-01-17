Молдавия боится признавать Крым российским

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Кишиневу нужно выстраивать дружеские отношения с Украиной, потому никто в Молдавии сейчас не пойдет на риск официального признания Крыма частью России. Об этом заявил президент страны Игорь Додон на пресс-конференции в Москве, где он находится с официальным визитом.

В Молдавии пока никто не пойдет на риск официального признания Крыма частью России. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на пресс-конференции в Москве. При этом он подчеркнул, что свою личную позицию по Крыму "не менял, не меняет и не будет менять".

"Надо понимать, что нам надо выстраивать с Украиной дружеские отношения. И делать какие-то официальные признания каких-то вещей... я думаю, что в Молдове сейчас никто на этот риск не пойдет", - приводит слова Додона агенство ТАСС.

Ранее Игорь Додон заявлял, что Крым де-факто является территорией Россией. При этом он призвал не делать "каких-то серьезных шагов" в вопросе юридического признания воссоединения полуострова с Россией, чтобы "не потерять Приднестровье".