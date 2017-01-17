В море под Анапой нашли неизвестный беспилотник Airbus

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В минувшее воскресенье в районе Благовещенской косы недалеко от Анапы был обнаружен и поднят на сушу беспилотник Airbus Direct Targets. В настоящее время оперативники устанавливают его происхождение, предназначение и обстоятельства падения в море.

В Черном море близ Анапы обнаружили беспилотник Airbus Direct Targets. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в оперативных службах. В МО и ФСБ пока не прокомментировали информацию об этом.

Объект нашли в минувшее воскресенье в районе Благовещенской косы недалеко от побережья. Как рассказал собеседник агентства, в настоящее время устанавливается происхождение БПЛА, его предназначение и обстоятельства падения в море.

Судя по опубликованной в Сети фотографии, на корпусе аппарата нет серьезных механических повреждений, но видны следы от непродолжительного нахождения в морской воде.

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