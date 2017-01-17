Аваков намерен "деоккупировать" Донбасс в этом году

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Украинские пограничники в 2017 году должны будут взять под контроль участок российско-украинской границы в районе Донбасса. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. На выход пограничников к границе министр отвел "одну-две недели".

Украинские пограничники должны быть готовы к деоккупации неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Об этом заявил глава МВД Украины Арсен Аваков на коллегии Госпогранслужбы, сообщается на сайте ведомства.

По словам Авакова, пограничники в 2017 году должны выйти на международно признанную государственную границу. Этим также будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции.

"Это не мои пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс. Это реальность, с которой нам вскоре предстоит столкнуться, и государство должно рассчитывать на вашу готовность к решительным действиям и волю к обеспечению этого процесса", — заявил Аваков.

При этом на выход украинских военных к границе министр отвел всего "одну-две недели".