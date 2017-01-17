Минобороны вернет в Россию из Сирии звено Су-24 и медицинский отряд

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Звено бомбардировщиков Су-24М и медицинский отряд особого назначения вернутся в Россию с авиабазы Хмеймим в Сирии. Как сообщил командующий группировкой войск в САР Андрей Картаполов, сокращение военного присутствия России в стране производится в соответствии с решением президента Владимира Путина.

В ближайшее время в Россию из Сирии вернутся четыре бомбардировщика Су-24М и медицинский отряд особого назначения. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на командующего российской группировкой войск в САР генерал-полковника Андрея Картаполова.

"В соответствии с решением Верховного главнокомандующего, президента России Владимира Путина продолжается сокращение состава нашей группировки вооруженных сил в Сирийской Арабской Республике. Уже проводится подготовка звена Су-24 к убытию в Россию. Сегодня и в ближайшие дни в пункт постоянной дислокации возвращаются летный состав и личный состав медицинского отряда особого назначения", - сказал он.

Командующий напомнил, что первыми зону конфликта покинули корабли авианосной ударной группы Севрерного флота, которые в настоящее время движутся в пункт постоянной дислокации в Североморске. Также на территорию России уже перебазированы шесть бомбардировщиков Су-24.

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