Тереза Мэй представила план выхода Великобритании из ЕС

Теги: Политика великобритания евросоюз

Развод Великобритании и ЕС — своё видение этого болезненного процесса представила премьер королевства Тереза Мэй. Контроль над иммиграцией, выход из единого европейского рынка, но в то же время продолжение сотрудничества с Союзом во внешней политике. Положительно отозвалась глава британского кабинета министров и о намерении Дональда Трампа заключить с Лондоном отдельное торговое соглашение.

С каждым туром голосования атмосфера в зале накаляется всё больше. Основной претендент на должность главы Европарламента — итальянец Антонио Таяни — никак не может набрать нужного для избрания большинства голосов. Первый раунд, потом второй, третий. Эмоции уже трудно сдержать.

В том, что придется использовать все свое красноречие еще до вступления в должность, бывший пресс-секретарь Сильвио Берлускони явно не рассчитывал. По негласному соглашению, опубликованному накануне его Европейской народной партией, руководящий пост должен был достаться Таяни без всякой борьбы. Но коллеги-социалисты решились на бунт, передает "ТВ Центр". Спутав правым все карты, социал-демократы выставляют своего кандидата - еще одного депутата итальянца Джанни Пителлу.

"Я выдвигаю свою кандидатуру, потому что хочу видеть Европарламент более сильным, коалицию более крепкой. Нам нельзя разделяться, нам нужно вместе отстаивать интересы единой Европы", - заявил он.

Правда, о каком единении может идти речь, когда даже в зале парламента борьба за власть порой доходит до абсурда — за место нового главы законодательного органа Европы вполне серьезно боролась депутат от Великобритании. При том, что кресло скоро все равно пришлось бы освобождать.

Самый громкий в истории общего европейского дома семейный скандал, подтвердила Тереза Мэй, неизбежно закончится разводом и разделом имущества. Открытые границы, общий европейский рынок с его упрощенными правилами таможенного контроля - всего этого Британия лишится после официального выхода из ЕС.

"Я хочу четко заявить. Та стратегия, которую я предлагаю, не может быть реализована в рамках единого рынка. Но это не значит, что мы покидаем европейский рынок. Я предлагаю заключить новое, более выгодное торговое соглашение", - заявила Мэй во вторник.

От которого, уверяет премьер, британский бизнес окажется только в плюсе. Правда, как именно Лондон будет выбивать от Брюсселя преференции в речи Мэй не было ни слова. Обращение к нации, которое английские СМИ называли самым важным в карьере главы кабинета министров, - сплошная раздача обещаний. Вот только ими, отвечает ряд бизнесменов и политиков, британцы и так сыты по горло.

В том, что снять все сливки Лондону не дадут, недвусмысленно намекают и европейские лидеры. Та же Германия, автомобильной промышленности которой и так собирается ставить палки в колеса избранный президент США, вряд ли откажется заполучить лакомый кусок европейского рынка.

Аппетиты, безусловно, растут и у остальных соседей по Еврозоне. Бизнес требует от правительств активнее защищать национальные интересы и игнорировать это требование у европейских чиновников уже вряд ли получится. Какими бы не оказались результаты голосования в Европарламенте и грядущих выборов в целом ряде стран Еврозоны.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко, Европейское Бюро "ТВ Центра".