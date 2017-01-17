Собянин рассказал о планах благоустройства столичных парков в 2017 году

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В наступившем году в Москве продолжатся работы по программе "Моя улица". Планируется благоустроить 90 общественных пространств - центральные улицы, набережные, вылетные магистрали, въезды в город. Об этом сообщил Сергей Собянин на заседании президиума столичного правительства. По словам мэра, в Москве появятся около 50 новых парков, а многие уже действующие станут более комфортными. Кроме того будут приведены в порядок обширные территории вдоль Московского центрального кольца.

Ухоженные фасады домов, заасфальтированные улицы и дворовые территории, обновленные парки, созданные условия для отдыха в городе, безопасность и ремонт — темп комплексного благоустройства столицы, взятый несколько лет назад, город сбавлять не станет. Об этом в ходе заседания президиума правительства заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

"Будет реконструировано более 80 улиц, более 30 действующих парков, создано более 50 новых парковых территорий. В следующем году предполагается обустроить, отремонтировать капитальным, текущим ремонтом более 3 000 московских дворов", - сообщил Сергей Собянин.

Сформирован новый стандарт качества. В списке выполняемых работ, проводимых Фондом капитального ремонта, появились новые пункты. Вместе с ремонтом фасада в домах теперь отремонтируют крышу. Замена оконных блоков в подъездах жилых домов и лифтов отныне обязательны.

"В этом году мы заменим рекордное количество лифтов, более 5 тысяч. Практически закончим программу, в соответствии с которой в городе не останется ни одного лифта в жилых домах со сроком службы более 25-ти лет. И конечно необходимо продолжать работу по улучшению эксплуатации жилого фонда, дорог, инженерной коммуникации", - сообщил мэр.

Задачи на год текущий впечатляют. В рамках программы "Моя улица" облагородят почти сотню городских пространств. Благоустроят 36 крупных московских парков, спроектируют и построят 49 новых. Отремонтируют дороги и подъезды. По всему городу, а также на территории близ МЦК высадят около 40 тысяч деревьев и полумиллиона кустарников. Благодаря комплексному подходу к благоустройству и содержанию жилых домов, Москва живет без аварий на инженерных сетях 4 года подряд.

Анастасия Мартынова. "ТВ Центр", Москва.