Устроивший массовое ДТП священник пожаловался на амнезию

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Священнику, который спровоцировал массовое ДТП в Ростове-на-Дону, запретили проводить службы. Авария произошла минувшей ночью. Иномарка, которой управлял представитель церкви, столкнулась с другим автомобилем, после чего протаранила еще несколько припаркованных машин. Помимо того, что виновник пытался скрыться с места аварии, установлено, что за руль он сел пьяным.

Виновником аварии с участием 8 автомобилей стал священнослужитель. Но вместо того, чтобы помочь пострадавшим, он постарался скрыться. Очевидцам пришлось силой удерживать священника. Человек в рясе вырывался, пытался драться, несвязно объяснял, что рядом живет и очень торопится домой. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Водитель автомобиля Mitsubishi самостоятельно обратился в медицинское учреждение позднее. На момент совершения дорожно-транспортного происшествия у водителя автомобиля имелись признаки опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования он оказался. В отношении него составлен административный протокол по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения ", - сообщили в местном МВД.

Дмитрию Кивилиди 26 лет. В 2015 году он окончил Донскую духовную семинарию. В этом же году получил награду – набедренник, который дается священнику за ревностное служение в церкви в качестве первой награды.

По словам очевидцев, виновник ДТП служит в Благовещенском греческом храме. Но в Ростовской епархии эту информацию пока не подтверждают. Однако работники самого храма признались, что Дмитрий Кивилиди действительно здесь служит.

Сам священник, отвечая на вопрос о случившемся, пожаловался на потерю памяти и заявил, что не помнит подробностей массовой аварии.

Анастасия Фириченкова, Эдуард Ильин, Алексей Авдеев. "ТВ Центр", Ростовская область.