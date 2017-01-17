Киеву передали запрос Януковича на ввод российских войск на Украину

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Секретариат ООН передал украинской стороне фотокопию заявления бывшего президента Украины Виктора Януковича с просьбой ввести в страну российские войска. По словам украинского генпрокурора Юрия Луценко, документ приобщен к делу о госизмене в отношении экс-главы государства.

Заявление с просьбой ввести российские войска на Украину приобщено к делу о госизмене в отношении бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом в своем Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, фотокопия заявления Януковича с просьбой о вводе войск была передана Генпрокуратуре секретариатом ООН через постоянное представительство Украины в организации. Документ датирован 1 марта 2014 года. Кроме того, по словам Луценко, следствию были переданы документы, приобщенные Россией.

"Все полученные украинским следствием материалы признаны ООН официальными документами, которые предоставила Россия. Следствием военной прокуратуры получены неопровержимые документальные доказательства госизмены Януковича. Разрешение на обнародование мной данных досудебного следствия получены от старшего прокурора по производству о госизмене Януковича", - заявил Луценко.

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