Украина запретила два фильма Эльдара Рязанова
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Госкино Украины отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные свидетельства 18 фильмов, в которых сыграл Ян Цапник. Среди них две ленты режиссера Эльдара Рязанова: "Привет, дуралеи" и "Тихие омуты". Ранее СБУ запретила въезд на Украину российскому актеру Цапнику за роль ополченца в фильме "Военный корреспондент".
Госкино Украины отменило регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения 18 фильмов, в которых сыграл российский актер Ян Цапник.
В их числе "Привет, дуралеи" и "Тихие омуты" режиссера Эльдара Рязанова. С полным списком кинолент можно ознакомиться в Facebook главы Госкино Украины Филипп Ильенко.
Ранее СБУ внесла Цапника в "черный список" за роль ополченца ДНР в фильме "Военный корреспондент". Артисту запретили посещение Украины сроком на пять лет.
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