Жертвами ошибочного авиаудара по лагерю беженцев в Нигерии стали десятки человек

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В Нигерии из-за ошибочного авиаудара по лагерю беженцев погибли от 25 до 50 человек. Удар был нанесен правительственными силами страны. Военные намеревались произвести бомбардировку позиций террористической организации "Боко Харам". Среди пострадавших представители Красного Креста и "Врачей без границ".

В результате ошибочной бомбардировки лагеря беженцев в Нигерии погибли несколько десятков человек. Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на очевидцев и неправительственные организации.

#ULTIMAHORA Decenas de personas mueren en Nigeria en un bombardeo por error de un campo de desplazados (ONG y testigo) #AFP pic.twitter.com/84jTXJfZuV — Agence France-Presse (@AFPespanol) 17 января 2017 г.

"Десятки людей погибли в Нигерии в результате ошибочной бомбардировки лагеря для беженцев (НПО и очевидцы)", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС, в результате авиаудара погибли от 25 до 50 человек. Представители вооруженных сил Нигерии подтвердили агентству Reuters, что бомбардировка имела место утром во вторник в Кала-Балге.

"Много гражданских, включая представителей Международного комитета Красного Креста и "Врачей без границ" получили ранения", - сообщил представитель нигерийских войск, не уточнив число погибших.

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