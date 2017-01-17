Иран выступил против присутствия США на переговорах по Сирии

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Тегеран выступает против участия США в переговорах по Сирии в столице Казахстана Астане, намеченной на 23 января. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Вокруг переговоров по Сирии, которые должны пройти в Астане 23 января, разгорается скандал. Тегеран против присутствия на них представителей США. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, передает "ТВ Центр".

Переговоры в Астане будут проходить в рамках сотрудничества в трехстороннем формате Россия-Иран-Турция. Ранее Владимир Путин отметил эффективность такого формата по урегулированию ситуации в Сирии, но подчеркнул необходимость учета интересов в регионе таких глобальных игроков, как США.