Видео похищения 12-летней школьницы в Оренбурге попало в Сеть

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Похищение 12-летней девочки в Оренбурге попало на камеры. Школьницу насильно затолкали в салон авто и увезли в неизвестном направлении. Как пишут СМИ, к настоящему моменту ее нашли, а одного из преступников задержали. Возбуждено уголовное дело.