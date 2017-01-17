Видео похищения 12-летней школьницы в Оренбурге попало в Сеть
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Похищение 12-летней девочки в Оренбурге попало на камеры. Школьницу насильно затолкали в салон авто и увезли в неизвестном направлении. Как пишут СМИ, к настоящему моменту ее нашли, а одного из преступников задержали. Возбуждено уголовное дело.
В Оренбурге неизвестные похитили 12-летнюю девочку, передает ТАСС. Инцидент произошел днем во вторник.
Преступники напали на девочку, силой посадили ее в белый автомобиль Lada Granta и увезли в неизвестном направлении.
К настоящему моменту девочку нашли, пишет "Московский комсомолец". Это подтвердили на координационной сходке волонтеров поискового отряда "Оренспас" сотрудники полиции. По неофициальным данным, одного из преступников задержали на пути на городскую свалку, второму удалось сбежать.
Возбуждено уголовное дело по статье "Похищение человека, группой лиц, в отношении заведомо несовершеннолетнего".
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