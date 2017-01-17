Жертвами ошибочной бомбардировки в Нигерии стали более 100 беженцев

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В результате ошибочной бомбардировки лагеря для беженцев правительственной авиацией Нигерии погибли более 100 человек. По данным нигерийских чиновников, также пострадали несколько сотрудников гуманитарных организаций. В Международном комитете Красного Креста сообщили о гибели шести своих сотрудников.

Жертвами ошибочного авиаудара по лагерю беженцев в Нигерии стали более 100 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителей нигерийских властей.

По данным источника, ранения получили несколько работников гуманитарных организаций. По словам работника Красного Креста погибли 20 волонтеров с группой помощи. В то же время агентство France Presse со ссылкой на Международный комитет Красного Креста сообщило, что погибли трое сотрудников МККК.

#BREAKING Six Red Cross workers killed in Nigeria air strike: ICRC — AFP news agency (@AFP) 17 января 2017 г.

Как сообщалось ранее ВВС Нигерии по ошибке нанесли авиаудар по лагерю беженцев в штате Борно неподалеку от границы с Камеруном. Авиация должна была атаковать позиции боевиков "Боко Харам". Представители правительственных сил заявили, что удар по гражданским лицам не был преднамеренным, однако будет проведено тщательное расследование этого происшествия.

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