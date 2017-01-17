Захарченко назвал невозможным объединение ДНР и ЛНР
ДНР и ЛНР не смогут в ближайшее время объединиться, поскольку это нарушит минский формат, считает Александр Захарченко. Вместе с тем он подчеркнул, что самопровозглашенные республики поддерживают тесные связи.
Глава ДНР Александр Захарченко заявил, что Донбасс не сможет объединиться, так как это нарушит формат минских соглашений, пишет газета "Известия".
Он пояснил, что союз ЛНР и ДНР повлечет изменение формата, на что Захарченко и его коллега Игорь Плотницкий не готовы пойти.
При этом, по его словам, ДНР и ЛНР поддерживают тесные связи и фактически взаимодействуют в формате конфедерации.
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