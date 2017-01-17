В Белом доме оценили метафору Путина о проститутках

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Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест отметил, что Владимир Путин выбрал "интересную метафору", назвав заказчиков "фальшивки" о компромате на Дональда Трампа людьми, которые "хуже, чем проститутки". Эрнест при этом подчеркнул, что сотрудники американской разведки неоднократно говорили "неудобные для России вещи".

В США оценили высказывание российского президента о заказчиках материала о якобы имеющемся у России компромате на Дональда Трампа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джоша Эрнеста.

"Он выбрал интересную метафору", - отметил представитель администрации США.

Ранее Владимир Путин прокомментировал появившийся в СМИ материал якобы от бывшего сотрудника британской разведки. В нем говорилось о компромате, который Москва собирала на избранного президента США. Путин назвал этот документ фальшивкой, а заказчики этого материала, по мнению президента, "хуже, чем проститутки".

Джош Эрнест заявил, что сотрудники американской разведки неоднократно говорили "неудобные для России вещи". Представитель Белого дома также обвинил Москву в попытке поставить под вопрос легитимность выборов в США.

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