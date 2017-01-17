Путин заподозрил противников Трампа в намерении устроить "майдан"

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Противники Дональда Трампа готовы устроить "майдан" в Вашингтоне, лишь бы не дать ему вступить в должность. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, уходящая администрация США пытается подорвать легитимность избранного президента, тем самым нанося ущерб самим Соединенным Штатам.

Владимир Путин впервые после победы Дональда Трампа в президентской гонке в США прокомментировал ту истерию, которую пытаются нагнетать вокруг этого избрания на западе. Общаясь с журналистами, глава российского государства отметил, что сейчас, пока Трамп не приступил к работе в новом ранге, поддерживать его или критиковать нет никаких оснований. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Однако нельзя не обратить внимания на то, какое сопротивление оказывает избранному президенту уходящая американская администрация. Она, по мнению Владимира Путина, пытается "связать" Дональда Трампа всеми способами и помешать ему выполнить предвыборные обещания. Именно для этого Барак Обама перед своим уходом с поста президента ввёл новые антироссийские санкции. На это же направлены и скандальные сообщения о том, что российские спецслужбы якобы располагают видеозаписями встреч Трампа с проститутками. Подобный компромат Владимир Путин назвал очевидной фальшивкой.

"Трамп, когда приезжал в Москву, даже не помню, когда он приезжал - несколько лет назад, - он ведь не был никаким политическим деятелем, мы даже не знали о его политических амбициях. Просто бизнесмен. Один из богатых людей Америки. Что, кто-то думает, что у нас спецслужбы гоняются за каждым американским миллиардером что ли? Конечно нет, это просто полный бред. Первое. Второе: Трамп приехал и тут же побежал встречаться с московскими проститутками. Это человек, во-первых взрослый уже, а во-вторых человек, который всю... ну не всю жизнь, но многие годы занимался организацией конкурсов красоты. Общался с самыми красивыми женщинами мира. Знаете, я с трудом могу такое представить, что он побежал в отель встречаться с нашими девушками... с пониженной социальной ответственностью. Хотя они безусловно, и они у нас самые лучшие в мире, безусловно, но сомневаюсь, что Трамп клюнул на это. Проституция - это серьёзное такое, безобразное социальное явление. Ведь молодые женщины занимаются этим в том числе и в связи с тем, что им.. ну они по-другому не могут обеспечить себя достойным образом. И это в значительной мере вина общества и государства. А вот люди, которые заказывают фальшивки подобного рода, которые сейчас распространяются против избранного президента США, фабрикуют их и используют в политической борьбе - они хуже, чем проститутки. У них нет никаких вообще моральных ограничений. Кстати говоря, Россия постоянно имеет дело с такими людьми. С нашими оппонентами. Но то, что такие методы используются против избранного президента США - это конечно уникальный случай. Такого ещё никогда не было. Это говорит о значительном уровне деградации политических элит на Западе, в том числе в США", - заявил Владимир Путин.