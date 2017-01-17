Польских дипломатов не пустили в Россию на границе с Белоруссией

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Две группы польских дипломатов не пустили в Россию при попытке въехать в страну через Смоленскую область со стороны Белоруссии. Как сообщили в региональном погрануправлении ФСБ, им было отказано во въезде, так как на российско-белорусской границе отсутствуют погранпосты для пропуска в Россию граждан третьих стран.

Две группы польских дипломатов не смогли попасть в Россию со стороны Белоруссии. Им было отказано во съезде в страну. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пограничное управление ФСБ по Смоленской области.

"Два автомобиля с дипломатическими номерами, с гражданами Польши, которые направлялись из Белоруссии в Россию, были остановлены на границе двух стран на трассе Москва - Минск. Поскольку здесь нет постов пограничного контроля для пропуска в Россию граждан третьих стран, дипломатам было отказано во въезде и рекомендовано пересечь границу в соседних регионах", - отметил представитель ведомства.

Ближайшие пункты, где иностранцы могут попасть в Россию - Брянская область и КПП "Бурачки" на российско-латвийской границе. Согласовать режим въезда, выезда и пребывания на территории Союзного государства России и Белоруссии Москва и Минск намеревались еще в 1995 году, однако вопрос по прежнему не урегулирован.

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