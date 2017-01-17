Неизвестный дал пощечину кандидату в президенты Франции Вальсу

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Бывший премьер-министр Франции, кандидат в президенты Мануэль Вальс получил пощечину во время визита в Бретань. Вальс здоровался с людьми, которые проходили мимо здания мэрии. С ним поздоровался молодой мужчина и отвесил политику пощечину. Сотрудники безопасности нейтрализовали нападавшего.

Во Франции полиция задержала молодого человека за то, что он дал пощечину бывшему премьер-министру Франции Мануэлю Вальсу, передает ТАСС.

Вальс, выдвигающий свою кандидатуру на президентских выборах, совершал предвыборную поездку в Бретани. Инцидент произошел в городе Ламбаль. Политик здоровался с людьми рядом со зданием мэрии, когда на него напал неизвестный.

Un homme tente de gifler Manuel Valls à la sortie de la mairie de #Lamballe où il est en déplacement.https://t.co/B6TWfHmgso pic.twitter.com/kxm9e12tr2 — Sihame Assbague (@s_assbague) 17 января 2017 г.

Позже выяснилось, что нападавший является членом одной из бретонских националистических организаций.

Предыдущее нападение на Вальса произошло в Страсбурге 29 декабря. Тогда бывшего премьера обсыпали мукой.

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