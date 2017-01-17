Двое детей пострадали в ДТП с пятью машинами под Москвой

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Крупное ДТП произошло в Подмосковье — на Киевском шоссе в районе деревни Алабино столкнулись пять автомобилей. Пострадали двое детей.

ДТП с участием пяти автомобилей произошло в районе деревни Алабино в Подмосковье. Как сообщает агентство "Москва", в результате аварии пострадали двое детей трех и пяти лет.

Движение в районе аварии частично ограничено. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По предварительной информации, авария могла произойти из-за скользкой дороги.