Обама смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг

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Барак Обама за три дня до окончания своего президентского срока смягчил приговор информатору Wikileaks Челси Мэннинг, осужденной на 35 лет тюрьмы за кражу и передачу порталу секретной информации Пентагона. Она должна была выйти на свободу в 2045 году. После решения Обамы Мэннинг освободится уже в мае этого года.

Президент США Барак Обама смягчил приговор информатору Wilileaks Челси Мэннинг. Такое решение он принял за три дня до ухода с поста главы государства.

Мэннинг выйдет на свободу уже в мае 2017 года, а не в 2045 году, сообщает Reuters.

Челси Мэннинг была осуждена в 2013 году на 35 лет за кражу и передачу Wilileaks 700 тысяч секретных документов Пентагона, в том числе записи расстрела американскими военными с вертолета мирных иракцев. При этом до вынесения приговора она была мужчиной по именем Брэдли. О намерении сменить пол он заявил на следующий день после вынесения приговора. В 2014 году суд разрешил Брэдли Меннингу сменить имя на Челси, а в 2015 году — пройти курс гормональной терапии.

Летом 2016 года Челси Мэннинг была госпитализирована. СМИ связали это с попыткой самоубийства.

Основатель Wilileaks Джуллиан Ассанж,скрывающийся от американского правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, ранее заявлял, что сдастся властям, если Мэннинг будет помилована.