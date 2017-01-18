Обвинившая Трампа в домогательствах американка подала в суд

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Гражданка США подала в суд на Дональда Трампа по обвинению в домогательствах. По ее словам, это произошло во время съемок шоу "Ученик" в 2006 году. Саммир Зервос готова отозвать свой иск, если избранный президент признает, что данный инцидент имел место.

Американка Саммер Зервос подала судебный иск о защите чести и достоинства против избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию NBC. Отмечается, что Зервос обвиняет избранного президента в домогательствах.

По ее словам, Трамп неподобающе с ней обошелся во время съемок пятого сезона реалити-шоу "Ученик" в 2006 году. В то время избранный президент был ведущим, а Зервос принимала участие в записи программы. Гражданка США готова отозвать свой иск, если Трамп публично признает, что данный инцидент имел место.

В прошлом году ещё несколько женщин вспоминали, что избранный президент приставал к ним задолго до предвыборной кампании. Трамп, в свою очередь, заявлял, что некоторые американские СМИ распространяют бездоказательную ложь, чтобы повлиять на результаты выборов в стране.

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