В МИД прокомментировали предложение "подарить" Сноудена Трампу

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В МИД России отреагировали на слова экс-замглавы ЦРУ Майкла Морелла о бывшем сотруднике американских спецслужб Эдварде Сноудене. Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала предложение Морелла выдать США Сноудена в качестве "подарка" Дональду Трампу "идеологией предательства".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала предложение бывшего заместителя главы ЦРУ Майкла Морелла выдать Вашингтону Эдварда Сноудена в качестве "подарка" Дональду Трампу.

"Как передают СМИ, бывший заместитель главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что у президента России есть "отличная возможность" сделать подарок избранному президенту Дональду Трампу к инаугурации, выдав США бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, Морелл не так давно призвал убивать русских в Сирии. "А если серьезно, то суть того, что предлагает ЦРУшник, это идеология предательства. Вы проговорись, господин Морелл, и всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты", - отметила официальный представитель МИД России.

Захарова также сообщила, что Сноудену продлен вид на жительство в России еще на два года.

Эдвард Сноуден в США обвиняется в шпионаже. Он объявлен в международный розыск. Бывший сотрудник спецслужб сбежал из США в Гонконг, после чего, оказался в России.

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