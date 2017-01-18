Караганов: мы живем в мире, где санкции будут у всех и навсегда

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С каким багажом проблем начали новый год страны Евросоюза? Можно ли ждать изменения к лучшему их отношений с Россией? На эти вопросы ответил политолог и экономист Сергей Караганов.

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил декан факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Сергей Караганов.

- Европейцы пытались организоваться против России, чтобы спасти свой союз. Санкции – это последнее, что удерживает Европейский союз, это объединяющий цемент. Но они продолжают проигрывать и единственное, что появилось новое, что они стали признавать: Россия выигрывает.

Тенденция достаточно очевидна. Будет продолжаться ослабление США, ослабление Европы. Что касается российско-западных отношений, то кризисы возможны и даже вероятны. Возможны случайные кризисы. Медленно начинается нормализация отношения на совершенно других основах. Россия – не ученик, это самостоятельная держава, которая не собирается у Европы учиться и не собирается ее учить.

Америка будет торговаться с Россией по санкциям, и мы будем торговаться и, слава Богу, мы сейчас торгуемся с гораздо более сильных позиций. Что касается санкций, я не думаю, что они будут сняты в 2017 году, некоторые санкции вообще не снимаемы. Некоторые санкции снимать нам не выгодно самим. Главное, что нужно понять – мы живем в другом мире. В мире, где санкции будут у всех и навсегда.

Программа "События. 25-й час"