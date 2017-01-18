В Красноярске из морга пропало тело 88-летней пенсионерки

Теги: красноярск Происшествие смерть

Из красноярского морга пропало тело 88-летней женщины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Красноярске из морга исчезло тело 88-летней пенсионерки. Следователи полагают, что труп могли ошибочно захоронить или похитить, передает ТАСС.

Пенсионерка скончалась в начале декабря, тогда же тело было передано в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. После чего труп поместили в холодильную камеру. Через несколько дней в регистратуру морга обратилась родственница пенсионерки, которой сотрудники не смогли выдать тело, так как обнаружили его отсутствие.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Халатность". Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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