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Американский сенатор Джон Маккейн признал Россию ведущим игроком на Ближнем Востоке. Он отметил, что США, в свою очередь, даже не являются участниками встречи по сирийскому урегулированию в Астане. Их пригласили Россия, Иран и Турция. По словам Маккейна, это говорит о том, что Соединенные Штаты низко опустились.

Россия является ведущим игроком на Ближнем Востоке, считает сенатор-республиканец США от штата Аризона Джон Маккейн. По его словам, Вашингтон может довольствоваться только приглашением к участию в переговорах по урегулированию в Сирии, которые пройдут в январе в столице Казахстана Астане.

По словам Маккейна, известного своими антироссийскими высказываниями, Владимир Путин не скрывает того, что он хочет. "И он сделал это очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках. Его экономика занимает всего 15 место в мире, несмотря на это, он сейчас является крупнейшим игроком на Ближнем Востоке", - рассказал сенатор в эфире телекомпании MSNBC, передает ТАСС.

Член Сената подчеркнул, что показателен тот факт, что Россия, Иран и Турция пригласили США приехать на встречу по мирному урегулированию. "США не являются лидером. США даже не являются участниками, их пригласили. Как низко мы опустились", - отметил Маккейн.

Между тем, накануне, 17 января, Тегеран выступил против участия Вашингтона в переговорах по Сирии. Об этом заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что приглашение на переговоры, которые пройдут 23 января, получат представители новой администрации США и ООН.

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