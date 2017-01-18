На востоке Москвы из горящей девятиэтажки спасли 10 человек
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В одной из квартир в девятиэтажке на востоке Москвы произошел пожар. Из охваченного огнем помещения спасатели вывели 10 человек.
В Москве на седьмом этаже девятиэтажного дома произошел пожар. Огнем была охвачена одна из квартир на улице Молдагуловой, передает АГН "Москва".
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли 10 человек.
В настоящее время возгорание ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.
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