08:29, 18 января 2017

На востоке Москвы из горящей девятиэтажки спасли 10 человек

Теги:  пожар  Происшествие  москва

В одной из квартир в девятиэтажке на востоке Москвы произошел пожар. Из охваченного огнем помещения спасатели вывели 10 человек.

В Москве на седьмом этаже девятиэтажного дома произошел пожар. Огнем была охвачена одна из квартир на улице Молдагуловой, передает АГН "Москва".

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС спасли 10 человек.

В настоящее время возгорание ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.

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