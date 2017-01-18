Савченко предложила "сдать" Крым ради возвращения Донбасса

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По словам Надежды Савченко, освободить Донбасс можно, только если Украина откажется от Крыма. Она отметила, что пока не видит другого мирного пути. Депутат Верховной рады считает, что решить вопрос с Донбассом невоенным путем можно только за столом переговоров.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что освобождение Донбасса мирным путем возможно только в случае "сдачи" территории Крыма России. Об этом она рассказала в эфире телеканала "112 Украина".

"Как бы ни кричали и не рвали на себе вышиванки некоторые народные депутаты, сколько бы они ни кричали, что мы не сдадим. Они должны отказаться от Крыма. Он сейчас остается непризнанной оккупированной территорией. Крым - это очередное Приднестровье. И чтобы не сделать Приднестровьем еще и Донбасс - они будут делать это тем, что оставят оккупированным Крым и заберут Донбасс. Другого мирного пути я пока не вижу", - сказала Савченко.

По ее словам, освободить Донбасс невоенным путем можно только за столом переговоров.

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