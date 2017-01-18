Лихачей начнут лишать водительских прав

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Госдума может в первом чтении принять поправки в КоАП, которые устанавливают штраф в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение на автомобильных дорогах. Позднее в документе может появиться норма о лишении водителя прав на два года за повторное нарушение.

Депутаты Госдумы могут принять в первом чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), устанавливающие штраф в размере пяти тысяч рублей за опасное вождение на автомобильных дорогах. Ко второму чтению в документе может появиться норма о лишении водителя прав на два года в случае повторного нарушения, пишет газета "Известия".

По словам первого зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова, документ стоит в повестке заседания комитета на 19 января. Говоря о такой мере наказания, как лишение прав, парламентарий отметил, что это необходимо в том случае, если штраф не послужил лихачу уроком. Кроме того, может появиться вариант, что при повторном нарушении водителя отправят на обязательные работы или под административный арест.

Лысаков также отметил, что опасное вождение можно приравнивать к самым общественно вредным деяниям, в том числе, к "пьяной езде". При этом, он подчеркнул, что лишение прав будет грозить только в случае, если нарушение зафиксировано инспектором, а не камерой, работающей в автоматическом режиме. Однако депутат признал, что могут возникнуть проблемы при определении состава правонарушения инспектором, так как "есть возможность для субъективной оценки действий водителя".

По словам парламентария, в связи с этим необходимо понять, можно ли закрепить в законодательстве обязательное наличие доказательной базы в форме видеофайлов по этим административным делам. Также он отметил, что нужно провести консультации с МВД и понять, можно ли решить этот вопрос принятием подзаконного акта.

Термин "опасное вождение" появился в ПДД в июне 2016 года. К нему относятся в том числе резкое и неоднократное торможение на дороге, препятствование обгону и беспорядочное перестроение. При этом, введение наказания за это нарушение тогда отложили на более поздний срок. Вариант поправок в КоАП со штрафом в пять тысяч рублей для агрессивных водителей внесло в Госдуму правительство в ноябре 2016 года.