Президент УЕФА не видит оснований отбирать ЧМ-2018 у России

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По словам Александера Чеферина, в настоящее время нет оснований отбирать у России право проведения чемпионата мира по футболу. Он выразил уверенность в том, что РФС и оргкомитет проделают отличную работу при подготовке к мундиалю.

Президент Союза европейских футбольный ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин не видит оснований отбирать право проведения чемпионата мира 2018 года у России. Об этом сообщает ТАСС.

"Не вижу никаких рациональных или правовых оснований отбирать у России чемпионат мира 2018 года. Я уверен, что Российский футбольный союз и местный оргкомитет проделают отличную работу и в 2018 году нас ждет замечательный чемпионат мира. Я совершенно не беспокоюсь на этот счет", - сказал Чеферин.

Ранее сообщалось, что ФИФА может применить санкции в отношении российского футбола, в случае доказательств использования допинга спортсменами из нашей страны.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут 11 городов страны: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Калининград, Волгоград, Екатеринбург, Самара, Ростов-на-Дону и Сочи.

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